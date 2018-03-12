كشف مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار اليوم الإثنين بالجزائر عن إحصاء مجموع 2317 حالة حصبة (بوحمرون) عبر 13 ولاية من الوطن منها 1047 حالة بولاية الوادي و 797 حالة بولاية ورقلة، حسب آخر حصيلة أعدتها الوزارة أمس الأحد.

وصرح الدكتور فورار لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الوضع الوبائي للبوحمرون على المستوى الوطني تمثل إلى غاية 11 مارس في تسجيل 2317 حالة على مستوى 13 ولاية منها 1047 حالة بولاية الوادي و 797 بولاية ورقلة" مضيفا أنه لم تسجل حالات وفاة أخرى ماعدا الـ5 المسجلة منذ ظهور هذا الوباء في 25 جانفي 2018 بولاية الوادي.

في هذا الصدد، أكد المتحدث أنه تم إرسال أربعة فرق من طرف وزارة الصحة منذ شهر يناير المنصرم إلى هاتين الولايتين إضافة إلى ولاية إليزي موضحا أنه تم في إطار هذه البعثات تلقيح 112000 شخص بولاية الوادي و 68000 أخرين في ورقلة.

و أضاف "نحن في حالة رصد صحي وأود التأكيد على سرعة تفاعل فرقنا التي تنقلت بسرعة إلى الولايات المعنية لمواجهة الوضع" مشيرا إلى أن " الحالات الخطيرة فقط تتطلب دخول المستشفى".

وأوضح أن "أغلبية الحالات المسجلة هي حلات متشابهة لا تستلزم دخول المستشفى" مشيرا إلى أن حصيلة الحالات المتبعة في الوسط الاستشفائي سيتم نشرها لاحقا.

وأرجع نفس المسؤول ظهور هذا الوباء إلى الاضطرابات التي ميزت حملة التلقيح ضد حصبة (بوحمرون) في مارس 2017 بسبب "تردد" الأولياء في القيام بذلك مشيرا إلى أن 45 بالمائة فقط من الأطفال تلقوا التلقيح مقابل نسبة 95 بالمائة التي كانت منتظرة. وعليه فإن هذا التقصير يعتبر عاملا مناسبا لظهور الوباء".