قررت الحكومة اليونانية تعليق النشاط الكروي في البلاد، بعد واقعة اقتحام مالك نادي باوك أرض الملعب وهو مسلح.

وشهد لقاء باوك سالونيكا وضيفه فريق أيك أثينا، مساء أمس الأحد، على ملعب "تومبا ستاديوم" بالجولة 25 من الدوري اليوناني، واقعة اقتحام رئيس باوك أرضية الملعب، اعتراضٍا على إلغاء حكم المباراة هدفًا في الدقائق الأخيرة.

وبدأت الأحداث ف الاشتعال بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، عندما سجل البرتغالي فاريلا هدفا لفريق باوك، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بناءً على راية من الحكم المساعد.

وقال جيورجيوس فاسليليديس نائب وزير الثقافة والرياضة، "قررنا إيقاف بطولة الدوري، وسيستمر توقف البطولة حتى يتم التوصل لصيغة تقبل جميع الأطراف بشروطها وقواعدها".

وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نزول بعض الأشخاص أرض الملعب، ومن بينهم إيفان سافيديس مالك باوك، الذي كان من الواضح أنه كان يحمل مسدساً للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه، بينما كان الفريقان متعادلين بدون أهداف في الدقيقة قبل الأخيرة.