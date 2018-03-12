فشل الاجتماع الذي جمع اليوم الاثنين بين ممثلي الأطباء المقيمين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة قرارهم القاضي بمقاطعة امتحانات التخصص الاستدراكية "DEMS".

وجدد الأطباء المقيمون رفضهم للرزنامة التي اقترحتها الوزارة لإجراء الامتحانات من 18 إلى 12 افريل القادم، وهو ما يفتح الأبواب على مصراعيها للسنة البيضاء التي ستكون عواقبها وخيمة على قطاع الصحة.

وحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين الجزائريين فإن اجتياز الامتحانات مرتبط بتسوية كل المطالب التي رفعوها منذ دخولهم في إضراب مفتوح.