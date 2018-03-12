أوقفت مصالح أمن عنابة، مؤخرا، مرق عقاري يدعي (ش. و) يبلغ من العمر 42 سنة، تنفيذا لحكم قاضي صادر في حقه عن قاضي قسم الجنح بمحكمة الحجار، تم من خلالها إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض.

وتوبع المرقى العقاري حسب مصادرنا ، بتهمة إصدار صك بدون رصيد، على خلفية إجراءه لعدة معاملات مالية وبنكية مشبوهة مع متعاملين خواص.

وألزم قاضي محكمة الجنح المتهم بتعويض قيمة الشيكات التي منحها المرقي العقاري للضحية والمقدرة بـ 55 مليار سنتيم، منها 30 مليار سنتيم تتعلق بشراء قطع أرضية بحي واد القبة بقيمة 90 مليار سنتيم.

وأضافت مصادرنا، ان المرقي العقاري الموقوف تمت متابعته من طرف احد الضحايا في 9 ملفات قضائية على مستوي محكمتي عنابة والحجار، لها علاقة بإصدار شيك بدون رصيد، منها ست متابعات قضائية تم الفصل فيها لصالح الضحايا مع الحكم عليه بأحكام متفاوتة.