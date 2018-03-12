حقق اليوم الاثنين مولودية الجزائر فوزا ساحقا على مولودية وهران برباعية نظيفة في لقاء متأخر عن الجولة 22 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل أهداف "العميد" هشام نقاس ( 4 د)، سفيان بن دبكة ( 19 د) ومحمد سويبع ( 46 د)، سفيان بالغ ( 90د).

وسمح هذا الفوز أشبال المدرب كازوني بالارتقاء إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، خلف الحمراوة الذين يبقون في المركز الثاني بـ38 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

3. مولودية الجزائر 37 22

4.اتحاد الجزائر 35 22

--. نادي بارادو 35 22

6. وفاق سطيف 33 22

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 26 22

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22 .