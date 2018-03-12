صرح وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، مياو وي، بأن علماء بلاده يطورون شبكة الجيل السادس للاتصالات المتنقلة "‎6G".



وقال الوزير إن "علماء جمهورية الصين الشعبية شرعوا بتطوير معيار الاتصالات المتنقلة (6G) منذ نهاية العام الماضي".



وأشار الوزير، خلال الجلسة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني، إلى أن تطوير "إنترنت الأشياء" يجب أن ينفذ بالتزامن مع توسيع قدرات تكنولوجيا الاتصالات المحمولة.



وأكد الوزير الصيني على أن التطور التكنولوجي الحديث غير مصمم فقط لتوفير الاتصالات بين البشر، بل وأيضا لتسهيل التفاعل بين الشخص والآلات الحديثة وكذلك بين الآلات فيما بينها. لذلك فإن توفير خدمات الإنترنت عالية الجودة ضرورية للغاية، وسيكون لتكنولوجيا الجيل الخامس دورا حاسما في الخدمات المستقبلية.