قالت مصادر مطلعة إن الأمين العام للأفالان يكون تلقى تعليمات بشأن إغلاق ملف لجنة الانضباط نهائيا، وذلك في أعقاب الضجة التي حدثت في الأيام الأخيرة بعد كثرة الحديث عن هذه اللجنة، إلى درجة كادت أن تعصف بالحزب العتيد. وقالت المصادر ذاتها إن أمين عام الحزب، وحتى يجد مخرجا لـ«الورطة” التي وقع فيها الأفالان، أوجد سيناريو “مرض رئيس لجنة الانضباط”، وبالتالي تجميد أشغال اللجان، مثلما جاء في بيان المكتب السياسي المجتمع أول أمس. وتهكم أفالانيون بالقول إنه “من حسن حظ السيناتور بن زعيم أن رئيس لجنة الانضباط مرض (!)”.