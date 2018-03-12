يقترب حلول فصل الربيع المفعم بالألوان والحيوية، فاستعدي لاستقباله بأجمل إطلالة وألوان مكياج جذابة ومميزة، تضفى جمالاً ورونقًا على البشرة، من خلال تشكيلة الألوان التي تقترحها عليك خبيرة الحلاقة والتجميل السيدة زوينة.

ألوان مكياج فصل الربيع تتضمن الألوان الوردية الفاتحة بدرجاتها، بالإضافة إلى الفوشيا الوردي بلون الخوخ.

يمكن استخدام الألوان الجريئة في ماكياج الربيع، فاللون الأحمر للشفاه موضته ستستمر إلى الربيع، إضافة إلى اللون البوردو الذي يميل إلى البنفسجي الذي تألق هذا الموسم، وهو من التشكيلة المميزة التي تقترحها عليك السيدة زوينة، فاختاري الألوان المتناغمة والجذابة بعيدًا عن المبالغة.