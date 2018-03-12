❊ على الشاطئ: هناك سببان لذلك هما الرمل والماء، من الصعب إيجاده فيها في حال فقدت خاتمك. وطبعاً ليس من المقبول تطبيق كريم الحماية أثناء ارتداء الخاتم الثمين.

❊ القاعة الرياضية: ارتداء خاتم الخطوبة أو الزفاف الخاص بك أثناء الركض أو الوقوف على آلات المشي لن يشكل لك أي ضرر، ولكن رفع الأثقال الذي يتضمن الضغط على قضبان الوزن قد يجرح أو يكسر خاتمك الثمين أو الماسة الموجودة فيه.

❊ في الحمام: على غرار الكريم الواقي من الشمس، فإن الصابون أو الشعر أو منتجات التجميل الأخرى يمكن أن تسبب تراكم بقاياها على الحجر الخاص بك، أو ما هو أسوأ، تحت الحجر الخاص بك، وهو أصعب بكثير لتنظيفه.

❊ تنظيف أي شيء: غسل سيارتك في عطلة نهاية الأسبوع، تنظيف الفرن، تبييض الحمام، كلها نشاطات تشكل خطراً على خاتمك الثمين، احرصي على خلع خاتمك قبل المباشرة بهذه الأعمال حفاظاً عليه.