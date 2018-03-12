كلما كان وزن الجنين كبيرًا فإن ذلك يعرض الأم للعديد من المخاطر أثناء الولادة، خصوصًا إذا كانت الولادة طبيعية.

ومن أشد وأشهر المضاعفات على الأم تمزق المهبل وحدوث أضرار بالفقرات السفلى من العمود الفقري، بالإضافة إلى النزيف، كما أن أغلب الأطباء يلجئون للولادة القيصرية عندما يكون حجم الجنين كبيرًا؛ حتى لا تتعرض الأم للنزيف أثناء الولادة.

كما أثبتت الدراسات الحديثة أن الأمهات اللواتي يلدن أطفالاً بحجمٍ أكبر من المعدل الطبيعي يواجهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر من مثيلاتهنّ من الأمهات اللواتي ولدن أطفالاً بحجمٍ عادي؛ لأن الهرمونات التي تسببت بنمو الطفل بهذا الشكل المبالغ فيه تتسبب في إنشاء خلايا سرطانية تتسبب فيما بعد في سرطان الثدي.

ولا تقتصر المضاعفات على الأم فقط؛ فالطفل أيضًا يكون معرضًا للعديد من المخاطر أبرزها:

-عسر الولادة نتيجة انحشار كتفي الطفل.

-كسر عظام الترقوة للطفل في حالة الولادة الطبيعية.

-إصابة أعصاب الكتفين والذراعين.