يسعى اتحاد الجزائر لتدشين عودته إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين بفوز أمام جماهيره يبعث به سباق التنافس على لقب البطولة، عندما يستقبل وفاق سطيف، هذا المساء، في لقاء متقدم عن الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وسيستغل مدرب اتحاد الجزائر، ميلود حمدي، الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها لاعبوه بعد استعادتهم الثقة بالنفس بفوز في الجولة السابقة في بسكرة، والعودة بالتعادل من الكونغو في ذهاب الدور الـ 16 من مسابقة كـأس الكاف على حساب نادي مانييما. وينتظر أعضاء اللجنة المسيرة بقيادة حكيم سرار رد فعل قويا من زملاء الحارس زماموش خلال عودتهم إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين، حيث تعثر الفريق في آخر مواجهة له في عقر داره يوم 06 جانفي الماضي (0/0) أمام بارادو.



وسيستفيد مدرب الاتحاد من جاهزية كافة اللاعبين باستثناء اللاعب بودربال، الذي لم يتعاف من الإصابة، حيث سيستعيد في هذه الجولة خدمات الثنائي يايا ومزيان. من جهته، يريد وفاق سطيف العودة إلى كوكبة المقدمة، حيث يحاول الثأر من هزيمة مباراة الذهاب. وقد ركز مدرب وفاق سطيف، عبد الحق بن شيخة، كثيرا على عامل الاسترجاع، وكذا شحن اللاعبين من الناحية النفسية.



وسيدخل الوفاق، مساء اليوم، بنفس التشكيلة التي واجهت أدونا ستارز ما عدا القائد زيتي المصاب وسيعوضه اللاعب متعدد المناصب ربيعي، وعليه سيكون الوفاق ممثلا بكل من زغبة، ربيعي، نساخ، ساعد، بدران وأوبامبو في الدفاع، فيما سينشط خط الوسط كل من آيت وعمر وسيدهم وجحنيط، أما الثنائي بن عياد وحدوش فسيقودان القاطرة الأمامية للوفاق.

وستكون مباراة اليوم خاصة بالنسبة للمدير العام الجديد للاتحاد العاصمي عبد الحكيم سرار الذي سيواجه فريقه السابق.