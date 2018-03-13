لقي 30 شخصا حتفهم وأصيب 975 آخرين في حوادث مرور سجلت في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 مارس الجاري عبر مختلف ولايات الوطن، حسب ما نقلت اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عنابة بوفاة 3 أشخاص وجرح 27 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 34 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ847 تدخل سمح بإخماد 529 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.