قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة سلطات إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".



وأكد العبادي أنه سيتم ربط منظومة التحقق "البايسز" الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى .

وأوضح أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله.

وفرضت بغداد ،في سبتمبر الماضي ، حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطارات أربيل والسليمانية ودهوك في سبتمبر الماضي، ويأتي الحظر كإجراء ضد كردستان على خلفية الاستفتاء الذي أجري للانفصال عن العراق.