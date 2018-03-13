أوقفت مفارز الجيش الشعبي الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 34 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا وكمية من الذخيرة إضافة إلى عدة مركبات وأغراض أخرى ن في كل من تمنراست ، عين قزام و برج باجي مختار، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان " في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 مارس 2018 بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 34 مهربا وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع، ثلاثة آلاف لتر من الوقود، 12 مطرقة ضغط، تسعة أجهزة كشف عن المعادن ، وخمس مولدات كهربائية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته مسدسا آليا بباتنة".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تندوف وتلمسان، أربعة تجار مخدرات ضُبط بحوزتهم ما يقارب 10 كيلوغرام من الكيف المعالج، وفقا لذات البيان.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بورقلة، مهربيْن بحوزتهما ألفين و518 وحدة من مادة التبغ، كما تم توقيف ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وغرداية.