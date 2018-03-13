أسفر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة السادسة و40 دقيقة بمدخل مجمع الكناندة عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص كانوا على متنها .

وقال بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية بغليزان، إن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة منداس تدخلت على الساعة السادسة و40 دقيقة، فور تلقيها أنباء عن انقلاب حافلة بالخط منداس وعاصمة الولاية، والتي كان على متنها 14 راكب بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان، وبالضبط بالمدخل الغربي للمجمع السكني الكناندة، في النقطة الكيلومترية رقم 60.

وفيما تم إسعاف الجرحى في عين المكان وإجلاؤهم إلى عيادة متعددة الخدمات منداس، فتحت المصالح الأمنية ذات الاختصاص تحقيقا للكشف عن ملابساته وأسبابه.