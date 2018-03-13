.خلف حادث مرور خطير وقع منتصف نهار اليوم بوسط مدينة بوقرة شرق البليدة ، 4 قتلى من بينهم تلميذان وسيدة وكهل ، فيما أصيب أكثر من 15 تلميذا بجروح تفاوتت في خطورتها

. شهد مدينتا بوقرة والبليدة أمس حالات استنفار ، بسبب سيارات الإسعافات التي كانت تقل و تحول المصابين و ضحايا الحادث المأساوي ، على قسم الأطفال بوحدة بن بولعيد و الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي، والعيادة متعددة الخدمات وسط بوقرة، وكشف شهود عيان لـ "الخبر"، أن الحادث وقع قريبا، حينما غادر التلاميذ متوسطتهم "حسين رابح" عائدين إلى أهاليهم بعد نهاية ساعات الدوام الدراسي، وعلى حين غفلة تفاجأوا بسيارة تجارية "مجنونة "، تجري بسرعة ملفتة وهي تشق كوكبة من التلاميذ، اصطدمت بعدد كبير منهم وجرت بعضهم باتجاه طاولة تاجر بالجوار، ولم تتوقف إلا مع ارتطامها بقوة في عمود كهربائي إسمنتي والحائط القريب من العمود، الأمر الذي خلف مقتل سيدة بمكان الحادث، بينما بقية الضحايا 3 توفوا، حين تحويلهم على مصالح الاستعجالات ببوقرة والبليدة، وأسفرت النتيجة الأولية مبدئيا، عن مقتل تلميذة في 13 من العمر وزميل لها في الـ 14 ربيعا، وثلاثيني وسيدة عجوز في الـ 65 سنة.

وعن أسباب الحادث كشفت المعلومات الأولية، أن سائق السيارة المجنونة تعرض لنوبة مرضية مفاجئة، جعلته يفقد وعيه ويدوس بكل ثقله على دواسة السرعة، مسببا المجزرة، فيما كشفت معلومات أخرى، أن السائق تمت مشاهدته وهو يقود بسرعة ويناور محاولا الابتعاد وتجنب الاصطدام، لكنه عجز عن تجنب الضحايا. هذا وشهدت عيادة بوقرة وبن بولعيد وسط البليدة، فوضى جراء تنقل أهالي وأولياء الضحايا، أجبرت أعوان الأمن إلى التدخل ومحاولة تهدئتهمك ومواساتهم، وكشف شهود عيان التقتهم "الخبر"، أنهم لم يصدقوا ما حدث، وأن التلاميذ لم يفهموا ما الذي حل بهم، إلى درجة ان البعض اعتقد بأن الأمر، سببه عمل مسلح إجرامي. و في سياق الحادث، نبه أولياء تلاميذ وسكان الى أن مدينة بوقرة، تفتقر وتنقصها الممهلات المرورية، وممراتالراجلين وأعوان تنظيم المرور، بالأخص بالتجمعات التربوية ومحيط التجمعات السكنية .