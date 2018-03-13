في تغريدة عبر التويتر ترامب يقيل وزيره
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو وزيرا للخارجية بدلا منه.
وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" يقول : "بومبيو مدير "السي آي ايه" سيكون وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع ! شكرا لريكس تيلرسون على مجهوداته!" .
وفي ذات التغريدة أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبيل مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية قائلا " جينا هاسبيل ستكون المديرة الجديدة لـ "السي ىي إيه" ، وهي أول امرأة تُعين في هذا المنصب ، تهانينا للجميع!".
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 mars 2018