قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو وزيرا للخارجية بدلا منه.

وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر" يقول : "بومبيو مدير "السي آي ايه" سيكون وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع ! شكرا لريكس تيلرسون على مجهوداته!" .

وفي ذات التغريدة أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبيل مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية قائلا " جينا هاسبيل ستكون المديرة الجديدة لـ "السي ىي إيه" ، وهي أول امرأة تُعين في هذا المنصب ، تهانينا للجميع!".

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!