في تغريدة عبر التويتر ترامب يقيل وزيره

العالم
13 مارس 2018 () - ف.ب
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قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، إقالة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات مايك بومبيو وزيرا للخارجية بدلا منه.

 وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"  يقول : "بومبيو مدير "السي آي ايه"  سيكون وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع ! شكرا لريكس تيلرسون على مجهوداته!" .

 وفي ذات التغريدة أعلن ترامب عن تعيين جينا هاسبيل مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية قائلا " جينا هاسبيل ستكون المديرة الجديدة لـ "السي ىي إيه" ، وهي أول امرأة تُعين في هذا المنصب ، تهانينا للجميع!".

 

 

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