كشف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب محمد بلعبدي، اليوم الثلاثاء، عن برنامج يهدف لتطوير وزيادة إنتاج الجزائر للقمح الصلب.



وقال بلعبدي في تصريح للصحافة في سياق توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الجزائري المهني للحبوب وجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر إن "الديوان سطّر برنامجا بتكليف من الوزارة الوصية والحكومة لتطوير وزيادة إنتاج الجزائر من القمح الصلب".

وأضاف : " الجزائر لا تحتاج لاستيراد القمح عقب 4 سنوات من الآن "، مؤكدا أن البلاد ستحقق اكتفاءها الذاتي في القمح خلال هذه المدة.

وأوضح المتحدث أن ثمة اتجاهات نحو تصدير القمح بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الإستراتيجية خلال 3 أو أربع سنوات.