توفي ليلة الاثنين الى الثلاثاء طفل يبلغ من العمر 11 سنة من بين الـ 4 حالات التي تم التأكد بإصابتها بداء الحصبة (البوحمرون) ببلدية رأس الميعاد (أقصى غرب بسكرة), حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير الصحة والسكان بالولاية, محمد العايب.

وأوضح ذات المسؤول أن الطفل كان قد نقل إلى مستشفى المقاطعة الإدارية لأولاد جلال يوم الجمعة الفارط بعد التأكد من إصابته بداء الحصبة مذكرا انه من مجموع 68 حالة تم تشخيصها على مستوى المصالح الاستشفائية تم تأكيد 4 حالات ببلدية رأس الميعاد الريفية التي تبعد بـ 170كلم عن عاصمة الولاية.

وقد تم اتخاذ كافة التدابير العملية أمام هذه الوضعية متمثلة في ضمان التكفل الفوري بالحالات المؤكدة عبر المؤسسات الاستشفائية العمومية فضلا عن إطلاق حملة موسعة للتلقيح عبر بؤر المرض, حسبما أفاد به ذات المصدر.