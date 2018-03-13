صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء بخنشلة بأن الجزائر "ستصدر الطاقة الكهربائية في المستقبل نحو ليبيا مرورا بتونس".

وأوضح الوزير في رده على سؤوال على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى هذه الولاية أن تصدير الكهرباء يندرج ضمن برنامج الرئيس والمتضمن تصدير الفائض من هذه الطاقة و ذلك بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وأضاف قيطوني في هذا السياق بأن مشاورات جارية حاليا مع تونس التي ستستفيد كما قال- من 400 ميغاواط فيما تجري كذلك مشاورات في نفس الإطار مع ليبيا.

ومن المزمع أن يتم تصدير الطاقة الكهربائية إلى هذين البلدين انطلاقا من ولايتي باتنة وخنشلة هذه الأخيرة التي تم بها اليوم تدشين محطة توليد الكهرباء "لبرق" (421,5 ميغاواط) بالإضافة إلى محطة الرميلة بنفس الولاية ب1266,7 ميغاواط و القابلة للتوسيع في المستقبل إلى 1600 ميغاواط وهو المشروع الذي تقدمت به الأشغال بنسبة 60,9 بالمائة.