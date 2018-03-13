يعيش سكان بلدية الشهبونية أقصى غربي المدية منذ ليلة الإثنين حالة من الهلع بعد إقدام مجهولين على آختطاف تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة ويدرس بمتوسطة الشهيد يحياوي.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن الضحية "ط.عبدالنور"باغته المختطفون برش مادة مخدرة على وجهه أثناء توجهه إلى المتوسطة، ثم الفرار به على متن سيارة بآتجاه بلدية سيدي لعجال التابعة لولاية الجلفة عبر الطريق الوطني رقم 40 لكنهم فوجئوا بحاجز للدرك الوطني بالمكان المسمى الضاية أين ألقوا به على قارعة الطريق في حالة إغماء .

وتم التدخل من قبل عناصر الدرك لمطاردة الخاطفين والحماية المدنية لإسعافه ونقله إلى عيادة الشهبونية وفتح تحقيق للتعرف على هوية الفاعلين . بالموازاة مع ذلك أعلن عن أختفاء تلميذين آخرين وهما إبني عم يدرسان بالسنة الثانية بذات المتوسطة تقطن عائلتهما بحي سوق الفلاح بذات البلدية،في ظروف غامضة،لم يعثر عليهما من قبل السكان الذين أنتشروا بحثا عنهما عبر براري المنطقة.