أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الثلاثاء بولاية المسيلة بضرورة "تسخير الهياكل التابعة لقطاعه على مستوى الولايات لتحضيرات التلاميذ تحسبا لامتحانات نهاية السنة".

وأوصى عيسى في اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى هذه الولاية والتي قادته إلى بلديات أولاد عدي لقبالة وبرهوم ومقرة والدهاهنة بضرورة تخصيص الهياكل التابعة للقطاع على غرار المدارس القرآنية والمراكز الثقافية الإسلامية للمطالعة والمراجعة لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة وذلك بإبقائها مفتوحة حتى ساعات الليل.

واعتبر الوزير ان هذا الإجراء سيسهم في انفتاح هذه الهياكل على محيطها الخارجي ما يجعل منها كما قال- أماكن لقراءة القرآن وللمطالعة في نفس الوقت.