خلف، اليوم ، شجار دار بين مجموعة من الأشخاص كانوا في جلسة سمر على وقع الخمور و المسكرات في غابة نخيل بمنطقة ذراع البطيخ بطولقة، قتيلان تترواح أعمارها ما بين 34 و 52 سنة، حيث تلقيا طعنات قاتلة بآلات حادة في مختلف أنحاء جسديهما ولوحظ عليهما أثار التعذيب.

وتم تحويل الجثتين حولتا إلى مستشفى زيوشي محمد، فيما باشر عناصر الدرك التحقيق في القضية لمعرفة ملابساتها، علما أن احد المشتبه فيه تم توقيفه. وتعد هذه الجريمة الثانية في ظرف يومين، التي تسجل في جلسات الخمر، بعد تلك التي راح ضحيتها شاب بغابة بحي باب الضرب بعاصمة الولاية.