تجرى الجولة 24 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يوم الجمعة 30 مارس حسبما أعلنت عنه الرابطة المحترفة اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

بالمقابل, تلعب الجولة 24 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم بعدها بيوم واحد أي بتاريخ السبت 31 مارس, يضيف نفس المصدر.

وبعدما انطلقت يوم السبت الفارط بإجراء مواجهة شباب قسنطينة -شباب بلوزداد (1-0), تستكمل الجولة 23 من الرابطة الأولى ايام الثلاثاء 13 والسبت 17 مارس "ولن تنتهي إلا بخوض لقاء شبيبة القبائل-مولودية الجزائر والذي سيتقرر تاريخه اجراؤه في وقت لاحق" حسب بيان الهيئة المسيرة للكرة المحترفة.

وعلى غرار الجولة 22 التي استمرت 12 يوما, فستدوم الجولة 23 عدة ايام بسبب مشاركة أندية وفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في الدور 16 للمنافسات الإفريقية.