فاز فريق اتحاد الجزائر على وفاق سطيف بنتيجة (3-2) اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين, برسم الجولة الـ23 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وسجل أهداف اللقاء كل من درفلو (8 ض ج) وكودري (51) شافعي (80) للاتحاد بانوح (82 و 90+1) للوفاق.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الاتحاد مؤقتا إلى الصف الثاني مناصفة مع مولودية وهران بـ38 نقطة ولكن للمولودية مباراة ناقصة, في حين يحتل الوفاق الصف السادس برصيد 33 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 45 23

2. مولودية وهران 38 22

--. اتحاد الجزائر 38 23

4. مولودية الجزائر 37 22

5. نادي بارادو 35 22

6. وفاق سطيف 33 23

--. شبيبة الساورة 33 22

8. نصر حسين داي 32 22

9. اتحاد بلعباس 26 22

10. أولمبي المدية 25 22

11. شباب بلوزداد 24 23

12. شبيبة القبائل 22 22

--. اتحاد بسكرة 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 22

--. اتحاد الحراش 21 22

16. اتحاد البليدة 15 22.