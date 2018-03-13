أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، اليوم، شابا متهما بالإشادة بأعمال إرهابية، بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى تاريخ 6 ديسمبر 2017، إثر قيام عناصر من الضبطية القضائية بتفتيش المسكن العائلي للمتهم، والذي يقع بمدينة تيارت، على خلفية معلومات أفادت بتردد صهره الإرهابي على المكان، ليعثر على 3 هواتف نقالة أحدها للمتهم تحمل ذاكرته صورا و8 فيديوهات لأعمال إرهابية في دولة سوريا للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش".

وصرح المتهم البالغ من العمر 31 سنة، أمام هيئة المحكمة، أنه اشترى ذاكرة الهاتف من السوق غير الشرعي بحي المنظر الجميل دون علمه بمحتواها، ونفى علمه بأن تكون شقيقته تزوجت من إرهابي بعد طلاقها من زوجها الأول.

والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، قبل أن يتدخل محامي المتهم للدفاع عن موكله بالقول إنه كان يحوز على الصور والفيديوهات دون عرضها على الناس، وأن محكمة الجنايات بمجلس البليدة، برأت والده من تهمة لها علاقة بالإرهاب.