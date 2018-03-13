حجز، عشية أمس، أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز الحدودي أم الطبول بمفتشية أقسام الجمارك بالطارف، في إطار نشاط مكافحة الغش والتهريب عبر المراكز الحدودية، كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة بلغ عددها 5063 قرص مهلوس من نوع" ليريكا".

وحسب مصدر من المديرية الجهوية للجمارك بناحية عنابة، فقد تم حجز هذه الكميات المعتبرة من الأقراص المهلوسة بحوزة مسافر كان يخفيها بإحكام داخل سيارته لتضليل أعوان الجمارك، إلا أن يقظة الأعوان المشتغلين بمركز الفحص الحدودي أم الطبول، فوتت على المهرب الخطير فرصة تمريره لهذه السموم وتروجيها في أوساط الشباب.

وبلغت القيمة المالية للبضاعة ووسيلة النقل المحجوزة، حسب المصدر نفسه، 7.863.000,00 دينار، وترتب عنها غرامة مالية للبضاعة بقيمة الحجوزات.

وتأتي هذه العمليات الموصوفة بـ "النوعية"، في إطار مهام إدارة الجمارك المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.