على غير عادة وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، عند حلوله بمدينة تلمسان في مهمة عمل، حيث كان يختطف سويعات لأداء واجب الزيارة لأفراد عائلته المقيمين بالمدينة، عزف الدبلوماسي المحنك وهو يرافق وفدا من الاتحاد الإفريقي والسفير الألماني إلى جامعة تلمسان لتفقد المعهد الإفريقي للري والطاقات المتجددة بقطب شتوان عن زيارة أسرته بتلمسان، مفضلا هذه المرة عاصمة الغرب، وهران، حيث قضى مساهل الليلة قبل بداية جولته إلى تلمسان. البعض قال إن بيع الفيلا العائلية بحي الهواء الجميل من قبل الورثة أثر في نفسية الوزير لما كان يمثله هذا المسكن من نوستالجيا وذكريات.