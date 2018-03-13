ثمّن أمين عام نقابة مركب الحجار، عموري نور الدين، الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الصناعة والمناجم لـ”قلعة” الحجار، منذ تولي يوسف يوسفي الوزارة قبل أشهر، عندما أعلن رسميا ضرورة إنعاش عملاق الحديد والصلب (الحجار). وجاء موقف الشريك الاجتماعي في قلعة الحديد والصلب بعنابة في أعقاب تعيين وزير الصناعة والمناجم رئيسا جديدا لمجمع “سيدار”، وهذا الأخير يعتبر من “أبناء” القطاع الحقيقيين، وكذا التغييرات الأخرى التي مست مجمّع “إيميتال”، ويكون الوزير هكذا قد قضى على جميع مخلفات “البؤر” السوداء التي كانت معششة في القطاع، ما من شأنه إبقاء راية الحجار عالية كـ”مفخرة للجزائر”، مثلما كان خلال سنوات بداياته الأولى.