وقعت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اتفاقية تقضي بتنازل "ا-ب-ب ايطاليا" لسوناطارك عن حصصها في الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية "ساربي" و المقدرة ب50 بالمئة من مجموع الاسهم لتمتلك بذلك سوناطراك اجمالي أسهم هذه الشركة.

و صرح رئيس مجمع "أ-ب-ب" بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا جواكيم براون خلال حفل التوقيع بان سوناطراك و "ا-ب-ب" قد انجزتا العديد من المشاريع "المهيكلة" منذ انشاء شركة "ساربي" سنة 1992.

وأوضح براون أن تنازل "ا-ب-ب ايطاليا" عن حصتها لسوناطراك أملاه تغيير مجمع"ا-ب-ب" السويسري لنموذج أعماله الذي كان يعتمد على الهندسة والتموين و البناء (او-بي-سي) مضيفا أن العمل مع سوناطراك "أمر مشرف" وان التعاون معها يبقى "جد واعد" بالرغم من هذا التغيير.

و أوضح مدير "ا-ب-ب الجزائر" طارق الغاني ان مجمع "ا-ب-ب" تخلى-ضمن استراتيجيته الجديدة- عن نموذج ال"او-بي-سي" ليس فقط بالجزائر بل عبر جميع دول العالم وذلك بغرض الانفتاح على حلول كهربائية واتوماتيكية والية بقطاعات مثل الصناعة والهياكل.

وتمارس الشركة نشاطاتها المتعلقة بانجاز المنشآت الصناعية في قطاع المحروقات والطاقة وهي حاليا متواجدة بعدة مناطق من الوطن.

وتضم وحدتين عمليتين تقع الأولى بحاسي مسعود والثانية بحاسي الرمل.