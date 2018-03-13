لقي طفلان مساء اليوم الثلاثاء حتفهما غرقا بحوض مائي موجه لسقي الأراضي الفلاحية بحوش بورويس ببلدية سيدي أعمر جنوبي تيبازة, حسب ما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لاستخراج جثتي الطفلين بناء على نداء استغاثة حيث هلكا الطفلين البالغين من العمر 11 و 12 سنة "ع يونس" و " أ النوري" غرقا بحوض مائي بعمق 7 أمتار موجه لسقي الأراضي الفلاحية بمنطقة حوش بورويس بسيدي أعمر, حسب ما أوضحه مدير الحماية المدنية العقيد طوطاح محمد.

وخرج الطفلان رفقة صديق آخر لهم في "مغامرة للسباحة" غير مرفوقين بأوليائهم بعد خروجهم من المدرسة سرعان ما تحولت إلى مأساة عندما وجدا صعوبة في الخروج من الحوض العميق, حسب مصادر من الدرك الوطني بتيبازة.

من جهتها سارعت مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان بعد تلقيها نداء من قبل صديقهم الثالث في حدود الساعة الخامسة و النصف مساء إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة.

ووضعت جثة الضحيتين بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط, فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث.