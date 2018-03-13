أوقفت، اليوم، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعينان في البليدة، مشتبها فيه يحمل الجنسية الليبية يبلغ من العمر 33 سنة، مختص في تزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية.

وجاءت عملية التوقيف، حسب بيان هذه الهيئة الأمنية، إثر ورود معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعينان، مفادها عزم شخص على توزيع أوراق نقدية مزورة، ليتم بعدها وضع خطة بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل ببوفاريك أسفرت عن توقيف المعني، وحجز العتاد المستعمل في عملية التزوير، على غرار جهاز للإعلام الآلي وكذا جواز سفر مزور و3 رزم مغلفة بالبلاستيك تحوي أوراق سوداء وخضراء اللون مستطيلة الشكل بحجم ورقة نقدية من فئة ألف دينار وفئة 100 أورو، كان بصدد تحويلها إلى أوراق نقدية. وبعد تقديمه أمام الجهات القضائية، تم إيداع المشتبه فيه، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة، يضيف المصدر ذاته.