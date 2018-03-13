أفادت مصادر محلية بأن النتائج الدراسية للفصل الثاني كانت وراء فرار واختفاء التلميذين "س.عثمان" وابن عمه "س،عبد المجيد" البالغين من العمر 12 و13 سنة، عن أنظار وبيت عائلتهما التي تقطن بحي سوق الفلاح العتيق وسط بلدية الشهبونية أقصى جنوب غربي المدية.

المختفيان اللذان يدرسان بمتوسطة الشهيد يحياوي أحمد، وتم نشر صورتيهما اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يظهر لهما أثر بالمنطقة التي شهدت ما يشبه عملية التمشيط من قبل أفراد العائلة والمتطوعين من الأقارب وسكان البلدية ليمتد البحث عنهما إلى مدينة قصر البخاري طيلة نهار اليوم. علما أنه كان بحوزتهما مبلغ مالي معتبر أخذاه من بيت عائلتهما قبل آختفائهما وهو ما زاد من قلق وخشية ذويهما بأن يكونا قد فرا نحو مدن خارج الولاية.