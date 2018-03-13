عرف مرض الحصبة (بوحمرون ) تزايدا بفرنسا في سنة 2017 و تسجيل أكثر من 400 حالة مصرح بها في 2018 حسبما أشارت إليه أخر معطيات الصحة العمومية بفرنسا الهيئة العامة التابعة لوصاية وزارة الصحة المكلفة باليقظة الصحية.

و أوضحت معطيات المراقبة التي تم تحيينها في 20 فيفري الأخير انه سجل في الفترة الممتدة بين الفاتح يناير 2008 و 31 ديسمبر 2017 أكثر من 24500 حالة حصبة في فرنسا منها حوالي 15000 حالة خلال سنة 2011 لوحدها.

وبعد أن تم تسجيل انخفاض محسوس في سنة 2016 بحوالي 79 حالة فقط عرف الفيروس نشاطا مكثفا في سنة 2017 بتسجيل 519 حالة مصرح بها.

أما في مطلع سنة 2018 إلى غاية 20 فبراير فقد سجلت الصحة العمومية بفرنسا 429 حالة, مضيفة انه تم خلال السنوات العشر الأخيرة تسجيل أكثر من 1500 حالة من الالتهابات الرئوية الحادة و 38 حالة تخص مضاعفات عصبية (35 التهاب الدماغ و حالة التهاب النخاع الشوكي) و وفاة 20 حالة.

و تابع ذات المصدر أن 19 حالة قد تم نقلها في سنة 2018 الى المستشفيات بسبب مضاعفات التهابات رئوية خطيرة و إدخال 6 منهم الى الإنعاش من بينهم امرأة لم تتلقى اللقاح و توفيت عن عمر 32 سنة وبالتالي يرتفع عدد المتوفين بسبب الحصبة إلى 21 منذ سنة 2008.

وتؤكد السلطات الصحية الفرنسية أن الحالة الوبائية الحالية للحصبة توضح أن فرنسا لازالت عرضة للمرض و الارتفاع السريع لعدد الحالات خلال الأسابيع الأولى من 2018.

كما أشارت إلى أن هذه الوضعية يخشى أن تؤدي إلى حدوث وضعية وبائية "اكبر" مثل ما وقع في عديد البلدان الأوروبية الأخرى في سنة 2017 سيما في رومانيا (أكثر من 5500 حالة) و ايطاليا (أكثر من 5000 حالة) و اليونان (حوالي 1000 حالة) و ألمانيا (أكثر من 900 حالة) و بلجيكا (حوالي 400 حالة).

وتعتبر الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل من خلال اللعاب الذي ينقله شخص مصاب عبر السعال او العطاس.

و يعرف عن هذا المرض انه يصيب فئة الأطفال الا انه قد يصيب الأشخاص البالغين ويؤدي الى مضاعفات خطيرة قد تسبب الوفاة أحيانا.

و من اجل الحد من خطر انتشار مرض الحصبة الذي تعرفه بعض المناطق وجهت المديرية العامة للصحة في مطلع شهر فيفري نداء من اجل التلقيح بالنسبة للأشخاص الذين تنقصهم المناعة فيما يخص هذا المرض.