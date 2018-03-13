سيكون ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية، أمسية الأربعاء، مسرحا لقمة كروية جديدة بين النادي المحلي برشلونة وتشيلسي الإنجليزي، في إياب الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بملعب ستامفورد بريدج بالتعادل 1-1.



تشير الإحصائيات التاريخية، فيما يتعلق بمواجهات برشلونة وتشيلسي في رابطة أبطال أوروبا، إلى أن الفريق الذي يحقق الفوز في الأدوار الإقصائية تتعزز فرصه في إحراز اللقب في النهاية.

ويمر الفريقان بحالتين متناقضتين هذا الموسم، إذ يتصدر برشلونة ترتيب ”الليغا” بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ويسير بخطى ثابتة نحو استعادة اللقب المحلي.

من الجانب الآخر يعيش تشيلسي حامل لقب بطولة إنجلترا فترة لا يحسد عليها باحتلاله المركز الخامس في ”البريميرليغ” بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لرابطة الأبطال.



ويعد برشلونة أكثر فريق واجه تشيلسي في منافسات رابطة أبطال أوروبا، إذ التقيا في 13 مباراة، فاز تشيلسي 4 مرات، وتعادلا في 6 لقاءات، فيما حقق برشلونة الفوز في 3 مناسبات.

ولم تكن مواجهة تشيلسي سهلة دائما على الفريق الكتالوني، فرغم تواجد العديد من النجوم إلا أن ”البلوز” كان الخصم الذي يسبب العديد من المشكلات لبرشلونة. ويعود آخر فوز للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه على تشيلسي إلى موسم 2005-2006، عندما استطاع ”البلوغرانا” الفوز بملعب ستامفورد بريدج في ذهاب الدور ثمن النهائي بنتيجة 2-1، فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل 1-1.



ونجح برشلونة بعد ذلك في عبور عقبة تشيلسي ومواصلة طريقه في رابطة أبطال أوروبا، حتى حصل على اللقب في النهاية بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي 2-1.

وتمثل المواجهة بين الفريقين تحديا خاصا للفريق الكتالوني، فبعد أن أنهى النجم ليونيل ميسي عقدته أمام شباك تشيلسي بالتسجيل لأول مرة في مباراة الذهاب، أصبح برشلونة مطالبا بفك عقدته وتحقيق الفوز الغائب منذ 13 عاما أمام تشيلسي بملعب كامب نو.





