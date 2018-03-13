وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي -بالنيابة عن حكومة أبو ظبي- وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية) وشركة البندق المحدودة باعتبارها الشركة المشغلة، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.



وهذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها شركة حكومية إماراتية مع شركة قطرية منذ بدء الحصار.



ووفق بيان لشركة قطر للبترول، تحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في شهر مارس 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة التي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.



وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.