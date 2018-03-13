

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، أمس، شابا متهما بالإشادة بأعمال إرهابية بـ 3 سنوات سجنا نافذا و100ألف دينار غرامة مالية.



تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 6 ديسمبر 2017، يوم قيام عناصر من الضبطية القضائية بتفتيش المسكن العائلي للمتهم الواقع بمدينة تيارت، على خلفية معلومات أفادت بتردد صهره الإرهابي، ليعثر على 3 هواتف نقالة أحدها للمتهم تحمل ذاكرته صورا و8 فيديوهات لأعمال إرهابية في دولة سوريا للتنظيم الإرهابي المسمى داعش.



وصرح المتهم، البالغ من العمر 31 سنة، أمام هيئة المحكمة، أنه اشترى ذاكرة الهاتف من السوق غير الشرعية بحي المنظر الجميل دون علمه بمحتواها، ونفى علمه أن تكون شقيقته تزوجت من إرهابي بعد طلاقها من زوجها الأول.



والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، قبل أن يتدخل محامي المتهم للدفاع عن موكله بالقول إنه كان يحوز على الصور والفيديوهات دون عرضها على الناس، وأن والده برأته محكمة الجنايات بمجلس البليدة من تهمة لها علاقة بالإرهاب.



