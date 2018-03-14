صنف تقرير السعادة العالمية الصادر اليوم الأربعاء مائة وستة وخمسين دولة حسب مستويات السعادة، بناء على عوامل مثل متوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والفساد.وشمل تقرير هذا العام لأول مرة المهاجرين الذين تم تقييمهم في مائة وسبعة عشرة بلدا.

وقد هيمنت الدول الاسكندنافية على المؤشر منذ أن تم إصداره لأول مرة في عام 2012. وفي قمة هذا المؤشر، دفعت فنلندا بالنرويج المجاورة إلى المركز الثاني.أما باقي الدول التي جاءت في المراكز العشر الأولى فهي الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا. وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 18 من المرتبة 14 العام الماضي في المؤشر الذي تعده شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.