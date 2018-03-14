ستتجه الأنظار سهرة اليوم صوب ملعب كامب نو، اين يستضيف برشلونة نادي تشيلسي لحساب لقاء العودة من دور الثمانية لرابطة ابطال اوروبا، فيما يكون فريق بايرن ميونيخ في رحلة مريحة الى اسطنبول لمواجهة نادي بيسيكتاس بعد أن سحقه بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب.

القنوات الناقلة:

برشلونة - تشيلسي

"بي أن سبورت" إسبانيا

"بي أن سبورت 1 " فرنسا

"بي أن سبورت" العربية 1 و11 و14 و17

بيسيكتاس - بايرن ميونيخ

"بي أن سبورت" ماكس 3 اسبانيا

"بي أن سبورت" إسبانيا

"بي أن سبورت" 2 الفرنسية

"بي أن سبورت" 2 و12 و15 و17 العربية

"زاد دي أف" الألمانية