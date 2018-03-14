اتفقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع نظيرتها السعودية رسميا على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والسعودي يوم 9 ماي المقبل بإسبانيا.

وحسب مصدر من "الفاف"، فإن الاتحادية السعودية عرضت على الطرف الجزائري التكفل بنقل المنتخب الجزائري من الجزائر إلى إسبانيا بطائرة خاصة وبالإقامة أيضا، لتأكيد الرغبة الملحة للمنتخب السعودي الذي سيشارك في مونديال روسيا، على مواجهة "الخضر" خلال فترة تربصه في إسبانيا.

ويدرس رابح ماجر، مدرّب المنتخب الوطني، إمكانية توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من اللاّعبين الدوليين الذين ينشطون خارج البطولة الجزائرية، كون موعد المباراة الودية أمام المنتخب السعودي، لا تدخل ضمن تواريخ "الفيفا"، ما يجعل ماجر مرغما على الإعتماد على عدد كبير من اللاّعبين الذين ينشطون في البطولة الجزائرية.

وعلاوة على مباراة المنتخب السعودي، فإن الاتحادية تجري اتصالات مكثفة مع بعض الاتحادات الرياضية الإفريقية بغرض برمجة مباراة ودية أخرى بالجزائر نهاية شهر ماي المقبل خلال سهرة رمضانية، وتتواجد "الفاف"، حسب مصدر عليم، في اتصالات متقدّمة مع اتحاديتي مالي وأنغولا، بينما سيجري المنتخب الوطني مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب البرتغال بلشبونة يوم 7 جوان المقبل، بعدما اعتذرت "الفاف" لاتحادية كوريا الجنوبية، التي عرضت عليها برمجة مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والكوري الجنوبي بسيول نهاية ماي المقبل، كون المباراة تتزامن مع شهر رمضان، وبُعد المسافة سيؤثر حتما على اللاّعبين، المطالبين بعدها للتنقل إلى لشبونة لمواجهة كريستيانو رونالدو ورفقائه.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيواجه يوم 22 مارس المقبل نظيره التنزاني وديا بملعب 5 جويلية 1962 بالعاصمة، على أن يتنقل إلى النمسا لمواجهة منتخب إيران يوم 27 مارس بمدينة غراز.