بينت نتائج التحقيق الأولية حول أسباب وقوع حادث دهس مواطنين في بداية ظهيرة أمس الثلاثاء ببلدية بوقرة شرق البليدة، أن السائق أصيب بوعكة صحية مما أدى به إلى فقدان التحكم في مركبته، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئيس ديوان والي ولاية البليدة.

وأوضح آيت أحمد محمد الطاهر أن السائق الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم و السكري) أصيب بوعكة صحية أثناء قيادته للمركبة مما أدى به إلى فقدان التحكم فيها و دهس عدد من المارة.

وأضاف آيت أحمد أن الحصيلة النهائية للحادث أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص رجل (63 سنة) و امرأة (55 سنة) وطفلة (13 سنة) و طفل (12 سنة) و إصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة مشيرا إلى أن جميع الجرحى بما فيهم سائق المركبة تلقوا الإسعافات اللازمة و غادروا المستشفى ما عدا أربعة أطفال خضعوا لعمليات جراحية.

وكانت حصيلة أولية قدمت لدى وقوع الحادث أفادت بمصرع أربعة أشخاص و إصابة 12 آخرين إثر دهس سيارة نفعية لعدد من المارة . وقامت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث بنقل الضحايا و الجرحى من القطاع الصحي لبوقرة إلى كل من مستشفى حسيبة بن بوعلي و المستشفى الجامعي فرانس فانون بوسط المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.