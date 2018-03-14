أعلن الأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول منطقة الساحل وعضو المجلس الإسلامي الأعلى يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، عن البدء في إعداد دليل خاص بالأئمة والعلماء من أجل تبني خطاب إعلامي وسطي معتدل في مواجهة التطرف.

وقال بلمهدي لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى إن هذا الدليل يتضمن محاورمتعددة كتحديد المصطلحات وكشف المغالطات التي تحوم حول الإسلام لتمكين الدعاة والعلماء من التحكم في المهارات الإعلامية التي تستخدم في الخطاب الوسطي.

وأوضح المتحدث أن إعداد الدليل يتم "بإشراك متخصصين في المجال الإعلامي في ظل التكنولوجيات الحديثة في مجال الصوت والصورة التي غالبا ما يستغلها المتطرفون في تبليغه للشباب".

هذا واعتبر الأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول الساحل أن تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الإرهاب تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به في كل بؤر التوتر التي تشهدها المنطقة.