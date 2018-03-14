لفظ، مساء أمس الثلاثاء، طفل لا يتعدى الرابعة عشرة من عمره أنفاسه الأخير بمصلحة الاستعجالات لمستشفى عين وسارة و هذا بعد سقوطه من أعلى خزان مائي يزود سكان بلدية بنهار في الجلفة بالمياه الصالحة للشرب.

وأشار مراسل الخبر أن الضحية تسلل إلى الخزان رفقة عدد من الأطفال من أجل اصطياد الحمام، وهذا ساعة ذهاب الحاجب إلى منزله لتناول وجبة الغداء.

ومباشرة بعد صعوده فوق سلم الخزان هوى من أعلاه وسقط، ليتم نقله إلى المستشفى، فيما فتح رجال الدرك تحقيقا في الحادثة.