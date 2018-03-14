تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بكل من بومرداس وتيزي وزو، من تدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 مارس 2018، مخبأ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع في بومرداس وتيزي وزو.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،"ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار شاحنتين (2) ومركبة رباعية الدفع و36 طنا من المواد الغذائية و 2100 لتر من الوقود، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من بسكرة والوادي (الناحية العسكرية الرابعة)، مهربين وحجزت شاحنتين (2) و32.5 قنطارا من مادة التبغ و9240 وحدة من مختلف المشروبات".