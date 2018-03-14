تضمن العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية الذي صدر مؤخرا مرسوما تنفيذيا يقضي بتعديلات متممة شروط الالتحاق بمهنة الموثق والقواعد المنظمة لها.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-84 المؤرخ في 5 مارس 2018 المعدل للمرسوم رقم 08-242 المؤرخ في 3 أوت 2008 يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة، حيث يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب الموثقين مدته 10 أشهر ، وتكوين نظري يمتد على مدى شهرين.

وحسب ذات المرسوم فإن برنامج التكوين ينبغي أن يتضمن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية، كما يُجرى التأطير على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى في إطار اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين.

ويتم تحديد البرنامج التكويني للالتحاق بهذه المهنة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين، وفقا لذات المرسوم.