أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تتمكن قوات عملية غصن الزيتون من دخول مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب شمالي سوريا، مساء اليوم الأربعاء، على أقصى تقدير، حسب ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان في خطاب ألقاها لدى لقائه بممثلي المخاتير في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أنّ قوات غصن الزيتون تتخذ كافة أشكال الحذر والحيطة، وتعمل حاليا على إخراج المدنيين من عفرين بواسطة سيارات عبر ممر خاص.

وفي معرض انتقاده للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، قال أردوغان: "قوات التحالف الدولي ساعدت الإرهابيين على حفر الأنفاق في الجبال، لأنهم (الإرهابيون) لا يملكون هذا القدر من الذكاء".

وأضاف أردوغان أنّ الهدف الرئيسي من عملية غصن الزيتون، ليس الاستيلاء على الأراضي، إنما تحرير تلك المناطق من التنظيمات الإرهابية.

وتابع قائلاً: "لن نسمح لأحد بتهديدنا عن طريق التنظيمات الإرهابية، وإن كانت قيادات بعض البلدان لا تستطيع تطهير أراضيها من الإرهابيين الذين يهددون حدودنا، فلا يحق لأحد أن يسأل عن سبب وجودنا هناك".

كما طالب أردوغان الغرب، "الذي قتل أكثر من 5 ملايين مسلم في الجزائر، بالكف عن محاولات محاسبة تركيا، ومحاسبة نفسه على ما اقترفه من انتهاكات".

وأضاف أردوغان أن تركيا تخوض غمار نضالٍ تاريخي ضد قوى الوصاية، والمنظمات الإرهابية، والقوى الحالمة بعودة عصر الانقلابات العسكرية ومؤيديهم في الخارج.