رفعت "أوبك" توقعها للمعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في 2018 مع تشجيع نمو الأسعار منتجي النفط الصخري الأمريكيين على ضخ المزيد مما يضعف أثر اتفاق تقليص الإنتاج "أوبك+".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تقرير شهري اليوم الأربعاء إن المنتجين غير الأعضاء فيها سيزيدون المعروض 1.66 مليون برميل يوميا هذا العام، مقابل توقعات سابقة أشارت إلى 870 ألف برميل يوميا في نوفمبر.

وذكرت "أوبك" عن توقعها للمعروض من خارجها "بالنسبة للعام 2018 فإن نموا أعلى متوقعا في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأمريكي إثر تحسن بيئة الأسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب بل لدول أخرى أيضا مثل كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين".

يذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع بنحو الربع منذ منتصف عام 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج الأمريكي فوق 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018 ليتجاوز إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم.