كشف الدولي الجزائري رياض محرز, اليوم الأربعاء, أن ناديه ليستر سيتي يطمح الى افتكاك مكانة مؤهلة الى إحدى المنافسات الأوروبية الموسم المقبل من خلال احتلال احدى المراكز السبعة الأولى في نهاية البطولة الانجليزية لكرة القدم "البريمر ليغ".

وأوضح محرز في تصريح خص به الموقع الرسمي للنادي "علينا ألا ننسى البطولة, حيث نستهدف المشاركة في منافسة أوروبية الموسم المقبل, وعلينا التحضير لها جيدا. لا يزال أمامنا ثماني مباريات, ويمكننا أن ننهي المنافسة في المركز السابع أو حتى السادس".

ويحتل "الثعالب" حاليا المركز الثامن بمجموع 40 نقطة وبفارق ثماني خطوات عن المركز السادس وبثلاث نقاط عن صاحب المرتبة السابعة, بعد مرور ثلاثين جولة.

ويستقبل الفريق الأزرق والأبيض يوم الأحد القادم نادي تشيلسي ضمن ربع نهائي كأس الإتحاد الانجليزي بملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر.

ويقول نجم الخضر حول هذا اللقاء "لدينا مقابلة مهمة أمام تشيلسي في منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل, ونريد أن نواصل المغامرة في هذه المسابقة ونذهب إلى أقصى حد ممكن".

ومعلوم أن رياض محرز, احسن لاعب في انجلترا سنة 2016, سجل 10 أهداف في بطولة "البريمر ليغ" منذ بداية الموسم الجاري, آخرها كان السبت الفارط أمام ويست برومويتش (فوز 4-1) برسم الجولة 30.