تدخلت قوات الدرك الوطني بفتح الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين بلدية تاملوكة بڨالمة وإقليم ولاية أم البواقي، بعد يوم كامل من الشلل الذي فرضه عشرات مواطني بلدية تاملوكة، إثر قطعهم للطريق ومقر البلدية، احتجاجا على قائمة السكن الاجتماعي.

وقال شهود عيان أن قوات الدرك الوطني تدخلت باستعمال العصي والضرب للعديد من المحتجين، وسط حديث عن بعض التوقيفات في صفوف المحتجين، وإخراج "المير" من مقر البلدية، تحت تعزيزات سيارات وأعوان الدرك الوطني، بعد محاصرته من المحتجين طوال اليوم.

وكانت احتجاجات عارمة قد اندلعت ببلدية تاملوكة، الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غربي ڨالمة، منذ حوالي العاشرة صباحا، بعد الإعلان عن قائمة السكن لحصة 73 مسكنا اجتماعيا، حيث أقدم عشرات الغاضبين أول الأمر على غلق مدخل المدينة جهة وادي الزناتي، ليفتح بعد لحظات، ثم تطوّرت الاحتجاجات لغلق الطريق الوطني رقم 102 جهة قصر الصبيحي من ولاية أم البواقي، والمطالبة بتنقل سلطات الولاية، لسماعها ما وصف بـ"التجاوزات ولاعدالة التوزيع المؤقتة"، حسبما ذكره لنا محتجون في عين المكان.

وفي تسارع للأحداث، لم يتمكن لا مسؤولو البلدية ولا الدائرة، من احتواء الوضع، بعدما أصرّ المحتجون على مطلب تنقل والي الولاية إليهم. وقد تفاقمت الأوضاع بمرور الساعات، بعد عدم ظفر المحتجين بتنقل المسؤولة الأولى على الولاية إليهم ، وتدخّل مصالح الدرك الوطني التي حشدت تعزيزات كبيرة لها بعين مكان الاحتجاج، حيث استعملت العصي لتفريق المحتجين وفتح الطريق العام في وجه حركة المرور، بعد يوم كامل تقريبا من الشلل.

وكانت بلدية النشماية شمالي الولاية، ولليوم الثاني على التوالي، قد شهدت احتجاجات مماثلة على القائمة السكنية، حيث أقدم المحتجون داخل هذه الأخيرة على غلق مقر البلدية، والمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في القائمة السكنية وكذا طلب تنقل والي الولاية.