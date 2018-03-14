أكد سفير المملكة المتحدة بالجزائر باري روبرت لوين اليوم الأربعاء بتلمسان على شراكة رابح-رابح بين بلده والجزائر في مجالي تربية الدواجن والطاقة.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني في تدخل له خلال لقائه مع متعاملين اقتصاديين بغرفة التجارة والصناعة "تافنة" بتلمسان في إطار ملتقى بين شركة بريطانية تنشط في مجال تربية الدواجن وشريكها الجزائري مجمع خاص أنه انبهر بنوعية كفاءات الموارد البشرية من الجانب الجزائري و التجهيزات التكنولوجية المستعملة في هذا المجال مؤكدا أنه "مثال عن الشراكة بين بلدينا".

كما أشار السفير إلى أن الجزائر والمملكة المتحدة يقومان كذلك بأعمال شراكة في مجال الطاقة مضيفا أن إمكانيات كبيرة تنتظر التطوير في هذا الإطار بين الجانبين معربا عن تفاؤله بمستقبل هذه الشراكة لأنها "تقوم على (اتفاقات) أساسية هامة".

وتابع قوله إن حجم المبادلات بين البلدين بلغ أربعة مليارات دولار خلال 2017.